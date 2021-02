Covid, piano vaccini: avanti tutta con anziani, poi priorità ai docenti

Ansa

Operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa (già raggiunti in questo primi mese di vaccinazioni) e avanti tutta, ora, con le persone di età avanzata. Resta confermata la lista delle priorità indicate a dicembre nel "Piano strategico" dei vaccini anti-Covid. A seguire i servizi essenziali, con priorità agli insegnanti e al personale scolastico, per poi passare a forze dell'ordine personale delle carceri e dei luoghi di comunità.