Covid, Pfizer Italia: vaccino è stato studiato per seconda dose a 21 giorni

"Il vaccino è stato studiato per una dose a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito". Così il direttore di Pfizer Italia, Valeria Marino, sul possibile allungamento della finestra per l'inoculazione del richiamo. "E' una valutazione del Cts, osserveremo quello che succede. Ma come Pfizer dico di attenersi agli studi", spiega.