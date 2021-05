Covid, pediatri: "Due mesi per vaccinare gli adolescenti, scuole sicure"

ansa

"Possiamo arrivare a vaccinare con la prima dose gli adolescenti fino ai 16 anni in due mesi. Per questo l'obiettivo di una ripartenza in sicurezza delle scuole è realistico". E' quanto afferma il presidente della Federazione italiana medici pediatri, Paolo Biasci, in vista dell'ok dell'Aifa al vaccino per 12-15enni atteso in giornata. In media ogni pediatra di libera scelta ha in carico circa 200 ragazzi e ragazze tra i 12 e 16 anni.