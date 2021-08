IPA

"Non c'è nessuna ragione che tenga, bisogna farla subito". Così Chiara Azzari, ordinaria di pediatria all'Università di Firenze e immunologa, sulla vaccinazione anti Covid per gli adolescenti. "Il vaccino prima si fa, meglio è. Bisogna sbrigarsi. L'inizio delle scuole è vicino", ha quindi aggiunto. Stando ai dati ufficiali, ad oggi, il 76,88% degli adolescenti di 12-15 anni non ha fatto nemmeno una dose.