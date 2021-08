Covid, Papa Francesco: "Vaccinarsi è un atto di amore"

ansa

Vaccinarsi contro il diffondersi del coronavirus costituisce un "atto di amore". E' quanto sostiene Papa Francesco in un video-messaggio. "Con spirito fraterno - afferma - mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro più luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri".