Covid, Papa Francesco: "Preghiamo per le 100mila vittime italiane" 

Ansa

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid, papa Francesco ha rivolto un pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia. "Preghiamo insieme per le più di 100.000 vittime italiane del coronavirus: tante persone che hanno perso la vita a causa della malattia, e tante altre che hanno donato la loro vita al servizio degli ammalati. Il Signore li accolga e consoli le loro famiglie", ha scritto su Twitter.