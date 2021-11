Covid, Palù: ora contagio a crescita lineare | "Ema decide sul vaccino ai bimbi entro domani"

"Mi auguro che il super Green pass sia molto rigoroso". Lo dice il primario di Malattie infettive al San Martino di Genova Matteo Bassetti spiegando: "O lo si introduce tout court, cioè tutti utilizzano il super Green pass da subito per ristorante, cinema, teatro, o se lo si mette solo in zona gialla diventa una misura cosmetica e senza senso, tanto vale non prenderla. Questa è una misura che serve per non andare in zona gialla".