Covid, Palamara (Iss): "Se non lo fermiamo, il virus muta"

IPA

"Sicuramente i contagi di Covid stanno crescendo, per questo dobbiamo correre a vaccinarci e non abbassare la guardia". Lo dice Anna Teresa Palamara, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Iss. "Non ci sono ancora dati consolidati sulla patogenicità della variante Delta - spiega a La Stampa -. Ma sappiamo che continuando a circolare il virus accumulerà mutazioni, per cui non possiamo essere tranquilli".