Covid, Palamara (Iss): calo casi in tutte le Regioni e fasce d'età

"I casi di Covid in Italia sono in lenta ma costante diminuzione ormai da qualche settimana e questo è testimoniato dall'incidenza dei casi che è in decremento, come l'indice di trasmissibilità Rt".

Lo ha affermato Anna Teresa Palamara, del dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss, commentando i dati del monitoraggio settimanale. "In tutte le Regioni italiane vediamo un decremento e i contagi sono in diminuzione in tutte le fasce d’età e in particolare tra 0 e 19 anni", ha aggiunto.