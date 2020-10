Covid, ospedali sotto pressione: il Piemonte chiede aiuto all'Esercito

Tgcom24

La Regione Piemonte si è rivolta all'Esercito per gestire l'emergenza Covid. Di fronte alla crescita continua dei ricoveri, si chiede aiuto ai militari per rispondere alla necessità di posti letto per i malati meno gravi. L'ipotesi allo studio è quella di organizzare strutture modulabili, da allestire all'esterno degli ospedali, per gestire al meglio i pazienti che, in caso di aggravamento, potrebbero essere portati velocemente nei nosocomi.