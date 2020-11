Covid, Ordine medici: governo ha ascoltato nostre preoccupazioni

"Provvedimenti opportuni, che vanno nella direzione giusta: mediare tra l'esigenza di non sfaldare il tessuto produttivo del Paese e quella di assumere provvedimenti più drastici laddove gli indicatori mostrino che il virus non è sotto controllo e i sistemi sanitari non siano in grado di reggere. Il governo ha tenuto in debito conto le preoccupazioni dei medici". Lo ha detto il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.