Covid, ordine dei medici: sospensione ope legis per personale non vaccinato

"Abbiamo dato indicazioni a tutti gli ordini territoriali che, in presenza di un accertamento da parte dell'Asl di operatori sanitari e medici non vaccinati, si provveda ope legis alla sospensione del medico, finché non avrà effettuato la vaccinazione anti-Covid e comunque non oltre il 31 dicembre". Lo spiega il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.