Covid, ordine dei medici: "Necessarie misure più restrittive" 

"Superata la soglia dei diecimila contagi: sono necessarie misure più restrittive, facciamo appello al senso di responsabilità dei cittadini". Così il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. "A preoccupare è soprattutto il riempirsi delle terapie intensive, già in sofferenza in alcune Regioni. Per questo dobbiamo essere prudenti, per non contagiare i soggetti più fragili che sono più a rischio", ha aggiunto.