Covid, operazione dei Nas in tutta Italia: chiusi 21 punti prelievo per tamponi rapidi

Dopo aver verificato la corretta esecuzione dei tamponi rapidi Covid e le condizioni igieniche, i carabinieri dei Nas hanno chiuso 21 punti di prelievo in tutta Italia. I controlli sono stati avviati "principalmente per prevenire e contrastare il fenomeno dei cosiddetti 'falsi positivi' e cioè soggetti già risultati positivi che si presentano presso un punto di prelievo con la tessera sanitaria di un soggetto ' No vax ' al fine di fargli ottenere, alla scadenza del periodo di quarantena e dopo un test negativo effettuato da quest'ultimo, il Green pass ".

I Nas hanno, quindi, verificato se presso i punti di prelievo venissero effettuate correttamente le operazioni d'identificazione attraverso la carta d'identità e la tessera sanitaria.

Nel complesso sono state controllati 1.360 farmacie e centri di analisi e per 21 è stata disposta la chiusura a causa di condizioni igienico-strutturali carenti e della non corretta esecuzione dei tamponi. Sono stati, inoltre, sequestrati 677 kit per test rapidi risultati non idonei e individuati 18 operatori che svolgevano l’attività senza certificazione verde.

Solo a Campobasso, in Molise, hanno chiuso i battenti tre laboratori di analisi e due poliambulatori dove venivano effettuati i tamponi senza autorizzazione regionale. Nessuna struttura molisana privata è accreditata presso la Regione Molise. I lavoratori e le cliniche che svolgono test rapidi o molecolari sul territorio devono inviare i campioni in laboratori extraregionali accreditati nelle rispettive Regioni di competenza.