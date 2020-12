Covid, Oms: non ci saranno abbastanza vaccini nei prossimi 3-6 mesi

Istockphoto

Non ci saranno abbastanza vaccini nei prossimi 3-6 mesi per poter prevenire un aumento dei contagi di coronavirus. Lo sostiene il capo delle emergenze dell'Oms, Mike Ryan, secondo quanto riportato dal quotidiano "Guardian". L'esperto dell'agenzia dell'Onu ha poi invitato tutti a continuare a seguire il distanziamento sociale e le altre regole anti-Covid visto che "non avremo dosi a sufficienza per evitare un aumento dei casi".