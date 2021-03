Covid, ok dell'Aifa al vaccino monodose di Johnson&Johnson

Afp

Arriva anche il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco al vaccino monodose anti-Covid prodotto dall'azienda americana Johnson&Johnson. C'è ora il semaforo verde per immetterlo in commercio e utilizzarlo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale del nostro Paese. Il vaccino ha già ottenuto l'approvazione dall'Agenzia europea dei medicinali Ema. E' il quarto approvato in Italia dopo Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca.