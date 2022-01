Covid, Occhiuto: "Nel 2022 Calabria prima Regione in Italia per vaccini"

Ansa

"Nei primi quattro giorni dell'anno abbiamo somministrato 68.646 dosi di vaccini anti-Covid, il 21,23% in più rispetto alle 56.625 fissate come obiettivo. Dietro di noi tutte le altre Regioni". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. "Siamo abituati - ha sottolineato - a vedere la Calabria fanalino di coda nelle classifiche nazionali. Noi siamo al governo regionale per invertire questa tendenza. E già si vedono i primi risultati".