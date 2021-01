Covid, nuovo Dpcm: vietato andare nelle seconde case fuori Regione

Ansa

Il nuovo Dpcm non permette di "raggiungere le seconde case fuori dalla propria Regione se non per emergenze". E' quanto spiegano gli operatori del 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal ministero della Salute per rispondere alle domande dei cittadini sul Covid. La norma dice che "è consentito comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione", ma secondo il 1500 "sono escluse le seconde case".