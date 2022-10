Covid, 41.712 nuovi casi su 233.084 tamponi e altri 81 morti

Lo riporta il ministero della Salute , secondo cui(martedì erano stati 113). Isono 42.037. Diminuiscono gli ingressi in(-3) mentre aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+69). In lieve crescita: 17,9% (+0,2%).

Il

totale dei casi di Covid

attualmente positivi

rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.214.073, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 251 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 254), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.062, rispetto ai 6.993 di ieri, ovvero 69 in più di ieri. Glisono 542.792. Dimessi e guariti sono 22.493.006, mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.275.

Secondo i dati della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, in Italia

rallenta la crescita dei ricoveri

dei malati di Covid. Dopo l'accelerazione subita nella scorsa settimana con un balzo del 37%, infatti, nella rilevazione del 18 ottobre si osserva una crescita modesta pari all'1,9%. L'incremento riguarda solo i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (quindi i casi meno gravi): in sette giorni il numero dei posti letto occupati è salito del 2,7%.