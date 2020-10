Covid, nuova impennata di casi in Veneto (1.729) e Toscana (1.526)

Il virus corre in Veneto e Toscana, dove si registrano rispettivamente altri 1.729 e 1.526 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In Veneto in un giorno si contano altri nove decessi secondo il bollettino emesso dalla Regione, che segnala un totale di 42.869 casi dall'inizio della pandemia, con 15.621 attualmente positivi e 2.317 morti complessivamente.