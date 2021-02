Prima 85enne vaccinata a Bologna: "Chi non lo fa è ignorante" Ansa 1 di 22 Ansa 2 di 22 Ansa 3 di 22 Ansa 4 di 22 Ansa 5 di 22 Ansa 6 di 22 Ansa 7 di 22 Ansa 8 di 22 Ansa 9 di 22 Ansa 10 di 22 Ansa 11 di 22 Ansa 12 di 22 Ansa 13 di 22 Ansa 14 di 22 Ansa 15 di 22 Ansa 16 di 22 Ansa 17 di 22 Ansa 18 di 22 Ansa 19 di 22 Ansa 20 di 22 Ansa 21 di 22 Ansa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci "Di chi non vuole vaccinarsi penso che ci sia molta ignoranza. Poi ciascuno ragiona con la sua testa ed + libero di farlo come vuole, non dobbiamo mica essere tutti d'accordo. Ma io oggi sono molto contenta di essere qui". Parola di Franca Gazzotti, 85 anni compiuti da due mesi, la prima vaccinata al coronavirus degli over 85 a Bologna nella casa della salute "Navile". Dopo le prime prenotazioni, da oggi si parte con le somministrazioni agli over 85 in tutta la Regione. A Bologna oggi vengono vaccinate 750 persone nell'area metropolitana e da domani si procede al ritmo di 1.100 somministrazioni al giorno.

Con le varianti Covid ormai da giorni diffuse anche in Italia e i contagi che non accennano a calare, da domenica quasi metà del Paese rischia di finire in zona arancione. La Valle d'Aosta avrebbe invece i numeri per passare in zona bianca: decadrebbero così divieti e chiusure oltre che l'efficacia del Dpcm che blocca lo sci fino al 5 marzo. Intanto in Lombardia ha preso il via la vaccinazione per gli over 80.