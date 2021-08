Covid, non vaccinato il 90% dei pazienti in rianimazione

Ansa

"I responsabili delle terapie intensive ci dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid, circa il 90%, non sono vaccinati". Così Giovanni Migliore, Presidente della Fiaso, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, sottolineando come ciò confermi "che il vaccino è l'arma più efficace a nostra disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori."