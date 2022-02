Covid, netta discesa dei ricoveri negli ospedali pediatrici: -30%

Per la prima volta da settimane, negli ultimi sette giorni si assiste a una netta discesa dei ricoveri per Covid di bambini e ragazzi da zero a 18 anni negli ospedali pediatrici italiani, pari a meno 30%.

Nella settimana fino al 21 febbraio sono stati ospedalizzati in 122 contro i 172 della scorsa settimana, di cui 119 in area medica e 3 in terapia intensiva. Di questi, 73 sono bambini da zero a quattro anni e 49 da 5 a 18 anni. Nella fascia d'età tra i 5 e i 18 anni il 69% è costituito da non vaccinati. I dati sono forniti dall'Associazione degli ospedali pediatrici italiani.