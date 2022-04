Covid, nelle ultime 24 ore 53.588 nuovi contagi con 364.182 tamponi

Ieri erano stati 70.803. Effettuati 364.182 tamponi : il tasso di positività si attesta quindi al 14,7% (sabato era del 14,8%). Le vittime sono invece 118, in calo rispetto alle 129 di ieri. Calano le terapie intensive , ma aumentano i ricoveri nei reparti ordinari.

Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: 10.017, ovvero 68 in più rispetto a sabato.