Covid, nelle ultime 24 ore 2.898 contagi su 205.602 tamponi e 11 decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.898 nuovi casi di coronavirus a fronte di 205.602 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'1,4% (+0,1% rispetto a giovedì). Altri 11 decessi (contro i 9 di ieri). Diminuiscono i ricoverati (-1), ma aumentano di 8 unità le terapie intensive . I guariti sono 1.070.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.281.214, i morti 127.851. I dimessi ed i guariti sono invece 4.110.649. Gli attualmente positivi sono 42.714, in aumento di 1.814 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 41.465 (+1.807).