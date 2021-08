Covid, Nas oscurano 95 siti web che vendevano farmaci illegalmente

ansa

I carabinieri del Nas hanno oscurato 95 siti web che vendevano e promettevano cure e terapie per il Covid, anche con farmaci acquistabili solo dietro prescrizione medica e in farmacia. Molti dei farmaci contenevano principi attivi soggetti a restrizioni d'uso e specifiche indicazioni d'impiego clinico, come gli antivirali lopinavir/ritonavir, remdesivir e ribavirin, l'antibiotico azitromicina, gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina.