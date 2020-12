Covid mutato, Zampa: no panico, non si pensa a nuove restrizioni

"In questo momento tra di noi non sta circolando l'idea che si vada a nuove restrizioni" a causa della mutazione del Covid-19: "Nuove restrizioni no, perché dovrebbero esserci?". Lo ha detto su Radio 24 la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. "C'è un forte un appello a tutti coloro che hanno circolato negli ultimi 15 giorni in Inghilterra, o ci hanno soggiornato e sono arrivati in questo periodo, perché denuncino la propria presenza".