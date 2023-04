Covid, incidenza in lieve diminuzione ma sale l'indice Rt

Secondo il monitoraggio Covid dell'Iss-ministero della Salute, l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi è in lieve diminuzione: 34 ogni 100mila abitanti contro 37 ogni 100mila abitanti della scorsa settimana.

In lieve aumento invece l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici, pari a 1,00 (range 0,93-1,08) e coincidente con la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sostanzialmente stabile allo 0,9% così come il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale al 3,8%.