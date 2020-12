Covid, Miozzo: "Necessario inasprire le misure", ma il Cts si divide 

IPA

"E' stata una riunione difficile e intensa. Alla fine abbiamo raggiunto un punto d'incontro sulla necessità di inasprire le misure di contenimento del contagio". Lo ha detto il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo. Tuttavia il Comitato non avrebbe indicato al governo specifiche azioni da intraprendere, limitandosi a suggerire di considerare quanto previsto dalla normativa già in vigore, e per questo il verbale finale non riporta la firma dei "rigoristi".