Covid, ministro Speranza: stretta sui viaggi all’estero fino al 30 aprile

Ansa

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato fino alla fine del mese le limitazioni disposte dall'ordinanza 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori Ue. Misure che contengono l'obbligo di una quarantena al rientro, anche con tamponi negativi, per cinque giorni.