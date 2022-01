Covid, ministero-Regioni: stop all'ipotesi di taglio delle quarantene

Ansa

Frenata sulla riduzione a cinque giorni delle quarantene per i positivi sintomatici, perché mancano sufficienti evidenze scientifiche, e rimodulazione del tracciamento per focalizzarlo sui sintomatici, visti gli alti numeri dei contagi. Sono questi i punti sui quali oggi si è raggiunta una prima condivisione nel tavolo fra ministero della Salute e Regioni, aggiornato alla prossima settimana per arrivare a decisioni finali operative.