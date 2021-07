Covid Milano, dopo un anno Fedez rincontra il 18enne salvato da un trapianto di polmoni: "In grande forma!"

A distanza di un anno, Fedez ha rincontrato Diego, il 18enne che era stato sottoposto a un intervento di sostituzione dei polmoni, completamente "bruciati" a causa del Covid. "Ho conosciuto Diego un anno fa. Dopo essere uscito dalla terapia intensiva nata grazie alla raccolta fondi durante il lockdown", ha scritto su Instagram il rapper, che, insieme alla moglie Chiara Ferragni , aveva raccolto circa 3 milioni di euro per allestire una terapia intensiva al San Raffaele, quella in cui Diego è rimasto per 57 giorni. "Oggi a distanza di un anno eccoci qua! Più forti che mai", ha aggiunto su Twitter.

"Ci siamo incontrati la prima volta quando era da poco stato sottoposto ad un trapianto di polmoni, ci siamo sentiti per un annetto via Whatsapp e a distanza di un anno oggi ci siamo rivisti di persona. In grande forma! Questo è il potere della condivisione. Daje Diego", ha scritto il rapper nelle stories di Instagram.

Nella terapia intensiva del San Raffaele, Diego aveva trascorso due mesi (marzo e aprile). Era stato poi trasferito al Policlinico per un intervento di sostituzione dei polmoni, completamente "bruciati" a causa del virus. Un intervento mai realizzato prima, se non in pochi rari casi in Cina.

L'incontro di un anno fa - Un anno fa, sempre a luglio, in occasione del primo incontro, Fedez aveva scritto: "Le nostre vite si sono incontrate grazie a uno di quegli intrecci che solo l'imprevedibilità della vita ci può regalare. In questa storia è come se ci fossimo dentro un po' tutti noi, questo ragazzo è stato tenuto in vita grazie alla terapia intensiva che abbiamo costruito insieme ed è stato salvato grazie ad un intervento di trapianto di polmoni mai fatto prima in Europa su un paziente Covid. Domani (mercoledì 1 luglio, ndr) verrà finalmente dimesso, è un ragazzo forte e mi sento di dire che il peggio è passato! Mandategli un sacco di energie positive perché ci siamo promessi che a settembre andiamo a berci una birra insieme per brindare alla salute di tutti noi. E voglio dirvi grazie dal profondo del mio cuore perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile".