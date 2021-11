Covid, mercoledì cabina di regia e Cdm per le nuove misure

Ansa

Si dovrebbe riunire mercoledì, secondo fonti di governo, la cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid allo studio dell'esecutivo in vista del Consiglio dei ministri, in programma lo stesso giorno. Sul tavolo, tra i vari argomenti, l'obbligo della terza dose per il personale sanitario e la riduzione della validità del Green pass. Si dovrebbe discutere inoltre dell'ipotesi Super Green pass anche in zona bianca, su richiesta delle Regioni.