Covid, mediazione in Cdm: per servizi-negozi basterà Green pass base

Per l'accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e gli uffici pubblici basterà il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione. E' il compromesso che sarebbe stato raggiunto in Cdm, dopo l'opposizione della Lega all'introduzione del Super Green pass, riservato solo a vaccinati o guariti.