Covid, Massimo Galli: "Ridurre presenza sui mezzi, serve didattica a distanza alle superiori"

Per invertire subito la tendenza e frenare l'aumento dei contagi da coronavirus bisogna intervenire immediatamente sui mezzi pubblici. A dirlo è l'infettivologo Massimo Galli, in collegamento con "Mattino Cinque".

Secondo il professore per sfoltire le presenze su treni e autobus è inevitabile coinvolgere anche la scuola: "Bisogna tornare a dolorose scelte come l'insegnamento a distanza, almeno a metà alternate per gli studenti delle superiori e delle università", afferma il medico dell'ospedale Sacco di Milano, forte sostenitore anche dello smart working e degli ingressi al lavoro scaglionati. "O svoltiamo ora o andiamo a sbattere", torna a ribadire Galli.