Covid, Magrini (Aifa): "Da vaccini mRna risposta rapida a varianti"

ansa

Il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini spiega in un'intervista che "possano insorgere varianti è previsto, ma i vaccini basati sulla tecnologia dell'mRna possono essere modificati in pochi mesi per poter rispondere a nuove ondate". Secondo Magrini la terza dose di vaccino per il Covid "è importantissima per gli immunodepressi, gli ultraottantenni e i fragili ed è importante anche tra i 60 e gli 80 anni".