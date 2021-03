Covid, lunedì vertice Franceschini-Comuni per riaprire i teatri

Ansa

Mentre non si spegne la protesta dei teatri in tutta Italia, il ministro della Cultura Dario Franceschini convoca per lunedì un incontro con gli assessori di diverse città. Si parlerà proprio della riapertura dei teatri e dei luoghi della cultura. Gli assessori chiedono di evitare aperture a singhiozzo proponendo ingressi contingentati, prenotati, con obbligo di mascherina, anche nel weekend e anche in zona arancione.