Covid, in Lombardia stop ai controlli sugli arrivi dalla Cina

Il pericolo Covid per chi arriva dalla Cina non fa più paura, e la Lombardia ferma i controlli.

L'annuncio è dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso: da mercoledì mattina "interromperemo anche i controlli agli arrivi dalla Cina, perché anche lì la situazione per fortuna è andata migliorando e non c'è più bisogno di fare quelle verifiche che abbiamo fatto in questi ultimi due mesi". E per la situazione generale del Covid "siamo in un tempo di pace", anche se "non dobbiamo affatto abbassare la guardia".