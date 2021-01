Covid Lombardia, le scuole superiori in Dad fino al 24

Si svolgeranno fino al 24 gennaio le lezioni a distanza per gli studenti delle scuole superiori in Lombardia. "La Regione ha assunto l'orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%", si legge in una nota alla luce delle "valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo".