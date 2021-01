Covid, Locatelli: "Vaccini coprono tutte le varianti ad oggi note"

LaPresse

"Dai dati in nostro possesso i vaccini per il coronavirus autorizzati hanno la capacità di coprire tutte le varianti ad oggi note". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, sottolineando inoltre di essere "contrario ad allungare i tempi fra la prima dose e il richiamo perché andiamo su un piano sconosciuto e tutti gli studi danno questa indicazione. Non prolungherei troppo perché mancherebbero le certezze".