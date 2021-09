Covid, Locatelli: "Presto terza dose vaccino per soggetti fragili"

Ansa

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, spiega che molto presto si partirà con la terza dose di vaccino anti Covid "con i pazienti immunodepressi". "È in fase avanzata la discussione per offrire una terza dose agli over 80, ai ricoverati nelle residenze sanitarie assistite, le Rsa, al personale sanitario - continua Locatelli in una intervista -. Ci si orienterà sui composti basati sulla tecnologia dell'Rna messaggero".