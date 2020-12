Covid, Locatelli: "Per autunno 2021 vaccinato 70% popolazione"

LaPresse

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, traccia la linea per il piano vaccinale contro il coronavirus. "L'obiettivo è avere a fine estate, inizio autunno 2021, almeno 42 milioni di vaccinati in Italia - dice -, il 70%. della popolazione". In merito alla "variante inglese" rassicura: "I colleghi inglesi ci informano di una maggiore velocità di trasmissione. Per il resto non c'è nulla di diverso".