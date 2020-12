Covid, Locatelli: nessun segnale d'allarme su ritardi campagna vaccinale

LaPresse

"Al momento non c'è alcun segnale di allarme in merito ad un allungamento dei tempi per la campagna vaccinale anti-Covid in Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. L'Italia, infatti, "sta cercando di acquisire dosi aggiuntive da altre piattaforme, ma sempre attraverso il meccanismo europeo di acquisizione dei vaccini", ha precisato.