Covid, Locatelli: "Investire in Sanità salva vite e fa risparmiare"

"Investire in Sanità significa garantire che eventi così catastrofici possano essere contenuti non solo in termini di vite perse, ma anche per attutire quanto più possibile l'impatto economico e sociale". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, a un anno dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia, invitando tutti a ricordarsi degli "eroi del quotidiano" che si sono spesi in questi mesi lontano dai riflettori.