Covid, Locatelli (Cts): "Sostenitore assoluto sulla riapertura"

"Io sono un sostenitore assoluto della necessità di riaprire le scuole con la didattica in presenza". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Cts. "Va data priorità alle scuole rispetto agli impianti sciistici, anche se non voglio sminuire chi vive di queste attività", ha detto ancora Locatelli secondo cui "attorno alla scuola girano questioni come il trasporto pubblico, per cui ci sono tavoli coi prefetti".