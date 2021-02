Covid, l'Italia cambia colore: quattro Regioni e Bolzano in "arancione", le altre in "giallo" | Cosa si può fare e cosa no

Da oggi cambiano i "colori" previsti dall'ordinanza anti-Covid del ministero della Salute per le Regioni italiane. In zona " arancione " Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia di Bolzano . Tutte le altre, sedici in tutto, "si colorano di giallo ". Resta invariato il divieto di spostamento tra Regioni contenuto nell'ultimo Dpcm.

Zona gialla: aperti bar e musei - Nelle regioni "gialle" sarà consentito muoversi liberamente tra i comuni ma sarà ancora vietato, fino al 15 febbraio e per tutti, spostarsi da una regione all'altra. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 che si può infrangere per "comprovate esigenze", motivi di lavoro, salute ed emergenze. L'autocertificazione è necessaria solo dopo le 22. Nella zona gialla i bar resteranno aperti dalle 5 alle 18, dopo è vietato l'asporto dai locali senza cucina. Anche i ristoranti saranno aperti fino alle 18, dopo è permessa la consegna a domicilio e fino alle 22 è possibile comprare cibo da asporto. Sarà inoltre possibile visitare un museo o ammirare una mostra dal lunedì al venerdì ma non nei festivi e comunque con ingressi contingentati. Aperti nei giorni feriali i centri commerciali: di sabato e nei festivi farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari situati al loro interno resteranno comunque aperti.

Zona arancione: ecco cosa si può fare - Nelle regioni situate in fascia arancione bar e ristoranti saranno chiusi: per i primi è consentito l'asporto fino alle 18 nei locali provvisti di cucina; per i secondi è permesso l'asporto e la consegna a casa. Gli spostamenti possono avvenire solo all'interno del proprio comune; si può uscire dal comune solo per motivi di salute, lavoro, necessità e urgenza. E' infine consentito recarsi in due da parenti o amici dalle 5 alle 22.