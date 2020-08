Covid, linee guida scuola: "Chiusura in base a numero casi confermati"

Dopo la ripartenza prevista a settembre, l'eventuale chiusura delle scuole sarà decisa "in base al numero dei casi confermati" di coronavirus riscontrati negli istituti. Lo prevedono le nuove linee guida generali per la ripresa messe a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute. Un singolo caso, si legge nel documento, non dovrebbe determinare la chiusura dell'istituto scolastico se "la trasmissione non è elevata".