Da oggi in Italia la pillola anti-Covid di Merck | Domani Cdm su Super Green pass per tutti i lavoratori

"Ritengo utile ritardare di due-tre settimane il rientro in classe, almeno per le primarie e le medie inferiori, e sviluppare una campagna di vaccinazione vasta per gli studenti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi alla decisione dell'esecutivo di non far slittare la riapertura della scuola per frenare l'aumento dei contagi da Covid. "La decisione spetta al governo - ha aggiunto -. Se poi la situazione dovesse diventare drammatica, la Regione farà quello che ritiene necessario per la tutela della salute pubblica".