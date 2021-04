Covid, Lazio e Veneto da lunedì 26 aprile verso la zona gialla

Ansa

Lazio e Veneto si apprestano a diventare gialle da lunedì 26 aprile. "Riapriamo finalmente, ma stiamo attenti", afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "L'Rt in Veneto è 0,71%, l'incidenza è 126,8. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è 22%. A meno che non cade un meteorite, con il nuovo decreto saremo in zona gialla", dice Luca Zaia. Venerdì il ministro Speranza ufficializzerà le Regioni che torneranno in zona gialla.