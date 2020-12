Covid, la virologa vaccinata: "Mi sento benissimo, non ho avuto problemi"

"Mi sento benissimo. Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi e credere in questa scelta". E' quanto afferma Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani e prima donna assieme all'infermiera Claudia Alivernini a vaccinarsi contro il Covid in Italia. "Credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari ma anche per tutta la popolazione".